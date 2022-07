Sõjapõgenikud saavad üüri- ja tõlketoetust

“Üürihüvitis on mõeldud nii üksikisikule kui ka perekonnale, näiteks kui tegu on perekonnaga, saab ühekordset kulu hüvitada korraga perekonnale, mitte igale pereliikmele eraldi. Hüvitist ei maksta neile, kes saavad eluruumi kasutada tasuta,” täpsustas abilinnapea.

Hüvitise ülempiir on alates 1. juunist 2022 tehtud kulutuste puhul 1150 eurot, enne seda tehtud kulutuste puhul 850 eurot. Toetust makstakse sõjapõgenikule, kulutusi teinud abistajale või üürileandjale. Ühele taotlejale saab üürihüvitist määrata üks kord sõltumata summast. “Näiteks kui perele on kord juba määratud üürihüvitist summas 100 eurot, siis rohkem see pere üürihüvitist ei saa, kuigi selle toetuse maksimaalne võimalik määr on 1150 eurot,” selgitas Villup.