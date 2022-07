Suvemelu ⟩ Ukraina kokad kostitavad Reiumaa külastajaid

Zaporižžjas ilusalongi administraatorina töötanud Tatiana on Reiumaa motellis nii administraator kui ettekandja, kes naeratuse saatel tõi meile lauale okroška.

“Tere!” hõiskab silmaga arvates kaheksa-aastane poiss ja kaob Reiumaa motelli fuajeest oma tuppa. Tema on üks neist 49 ukrainlasest, kes sõja jalust Eestisse jõudnud ja elab Häädemeeste vallas Reiumaa motellis. Kohas, kuhu juhatavad liikluskoormuse all kannatavalt Via Balticalt lõuna poolt tulles enne Pärnut teeotsasildid “Cafe Ukraine Food” ja mille peale pöörasime meiegi põhimaanteelt kõrvale keha kinnitama, kotis natuke sularaha.