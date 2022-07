Metsaääres ripub aiandustalus uni naela otsas

Kollikse talu seinal näitab termomeeter 34 kraadi sooja, tigude looduslikud koristajad muskuspardid on pugenud leitsaku eest marjapõõsa alla varju ning hallid parmud nagu rünnakrühmlased ei lase suvemajas pikemalt juttu ajada. Kunagi, räägib samast talust pärit perenaine Eha Liesment, oli siin rehetare, mille nurgakivid on aegade lõpuni veel maa sees, ja kuuri asemel oli laut ning garaaži asemel sepikoda, jäänud on vaid maakividest tugevate võlvidega kelder.