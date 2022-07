Lugeja küsib ⟩ Miks hotellitoas nii palav on?

Pärnu Postimehega võttis ühendust inimene, kes kurtis, et Pärnu Tervis ravispaahotelli tubades pole õhku, mida hingata, kuna seal puuduvad konditsioneerid. Majutusasutuses öö veetnu kurtis, et probleemi polnud millagagi lahendada, sest ventilaatorit ei antud ja rõduukse avamine ei andnud tulemust. "Minu teada on osa puhkajaid sealt see tõttu äragi läinud," sõnas puhkaja.