Muljeid Harmonica festivalilt: Professionaalsed ja amatööridest suupillimängijad rõõmsalt laval koos

Elukutselt on mehed seinast seina: Ronald Kamminga on tööjurist, Paul Cornelissen koolidirektor, Rob Janssen rahvusvahelise firma raamatupidamisdirektor ja Antal van Acquoy loomade toitumisspetsialist. Antal istus muide seekordse suupillikonkursi žüriiski.

“Paul oli meie grupi initsiaator 2001. aastal, kui ta esines Eestis ühes duos ja mainis, et tegu on erilise ja meeldiva festivaliga. Aasta hiljem saimegi kutse esimesele Harmonica festivalile Pärnusse,” meenutas Rob Janssen. Ta naeris, et tavaliselt kipub festivalide lõppedes eri maades suure entusiasmi õhkkonnas igasuguseid festivalikutseid tulema, aga liiga tõsiselt neid võtta ei tasu, sest neid võibki ootama jääda.