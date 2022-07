Pärnakad teenisid lõunanaabrite regatil kulla ja hõbeda

“Suur osa võistlusest kulges vaiksete tuultega, vaid Riiast Salacgrivasse sõites saime kaela korraliku äikesepagi,” meenutas paar aastakümmet eri jahte juhtinud Jürioja, lisades, et Brigitta edu pant oli stabiilsus.

Staažika kapteni sõnutsi said lätlased tänu eestlaste abile regati korraldamisega suurepäraselt hakkama. “Nii võistlusjuht kui peasekretär palgati Eestist ja kuigi Lätis on küllalt sobivaid väikesadamaid, lülitati programmi Kõiguste ja Kuressaare, et rohkem põhjanaabreid võistlema tuleks.”