Vambola Paavo ⟩ Kuumuses ei mõtle autojuhtidele keegi

Ühel päeval 2060. aastal peesitataksegi Pärnus palmi all. Kliimamuutused teevad oma. Kuumadel päevadel on Pärnu rannas 10 000 – 15 000 inimest ja temperatuur küünib ikka üle 30 kraadi. Kümne aasta pärast on 35 plusskraadi tavaline ja õhk on kui Türgis. Puhkajale see meeldib, roolikeerajatele enam mitte.