Kullamasin Karlson teenis 68. Eesti meistritiitli: Huvitav, kas vean 100ni välja?

"Eestikate kullad teevad ikka tuju rõõmsaks," tunnistas Karlson päev pärast võistlusi, mis toimusid Ida-Virumaal Aidu veespordikeskuses. "Praegu on kerge pingelangus: eestikatel sõita on isegi ärevam kui tiitlivõistlustel. Kerge hirm on naha vahel: kodus lüüakse risti, kui kuldi ära ei too!"