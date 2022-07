Sirje Niitra ⟩ Tere, Pärnu suvi!

Sel suvel on Pärnu rannas ja linnaski mõndagi paremini kui mullu, aga on veel üksikuid puudujääke, nagu oli tavaks öelda koledal nõukaajal, mida enam meenutadagi ei taha. Kusjuures on suur vahe, kas ütlejaks on linna nädalakeseks puhkama tulnud turist või kohalik elanik.