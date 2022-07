Ago Kalmer ⟩ Linna silmapaistev sümbol väärib restaureerimist

Pärnu vaieldamatu sümbol on rand, milleta linna ette kujutada on pea võimatu. Samas leiab turist kehva rannailmaga või vahelduseks liivale ja mereveele tee vanalinnagi. Kui Narva kohta on ikka aeg-ajalt keegi tõstatanud teema taastamisest, siis Pärnu kohta ei saa seda öelda. Nõukogude võim ja sõjad on teinud oma töö, mistõttu eelmise sajandi esimese poole aegsest vanalinnast on säilinud vähe ning kui aus olla, siis eriti vähe sellist, mis välismaalasest turisti köidaks. Seda kogesin hiljuti, kui tuttavad Saksamaalt pärisid: “Aga kus see vanalinn täpselt on? Rüütli tänav on ju inimestest tühi, pea välja surnud. Vaid mõned üksikud poekesed ja kohvikud veel oma teenuseid pakkumas.”