Rain Jung ⟩ Talv seisab ukse ees

Pärnu linnavolikogu liikmena teeb mind murelikuks, et raekojas me lõppenud istungjärgul talviste teemadeni ei jõudnudki, sest linnavalitsus ega koalitsioon neid esile ei tõstnud. Muret suurendab seegi, et riiklikel võimuläbirääkimistel pole selget kokkulepet, kuidas kaitsta vaesemaid inimesi külma tuppa jäämise eest. Me ei tea, kas ja kuidas püütakse kompenseerida energia hinda, kuigi täiesti selge on, et see tõuseb lähitulevikuski. Avalikkusele sellest ei räägita, sest, korrates eelkirjutatut, kokkulepet pole.