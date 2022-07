Sotsiaalkindlustusameti teenindussaal kolis ostukeskusesse

SKA Pärnu teenindussaali leiab Pärnu Keskuse kolmandalt korruselt. Lihtsaim viis on Aida 7 asuvasse hoonesse siseneda Martensi väljaku poolsest peauksest ja sõita siis eskalaatori või liftiga kolmandale korrusele. Kes paljuks ei pea, saavad kasutada treppi.

Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonispetsialist Kristiina Tilk juhtis tähelepanu, et hommikul kella 9-10 vahel eskalaatorid seisavad. “Siis tuleb kasutada lifti või treppi,” täpsustas Tilk ja lisas, et nii Pärnu bussijaamast kui ümbruskonna bussipeatustest on esindusse mugav tulla kaugematel klientidelgi.