14. korda toimuvatel Pärnu ooperipäevadel esinev Poola kuninglik ooper on küll riigi noorimaid teatreid, kuid tegutseb Poola vanimas ooperimajas, kunagises kuningapere suveresidentsis Łazienki Królewskies. 2017. aastal asutatud teatri repertuaar on rikkalik, enim on nad tuntust kogunud Mozarti teoste uusversioonide ja poola autorite loomingu esitamisega.