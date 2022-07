Südalinnas telkijal tuleb laagriplatsi otsida kohaliku koduhoovist

Sumedal suveõhtul võib tekkida mõte pikutada tähistaeva all ja põõnata värskes õhus. Seda enam, et hinnad külaliskorterites ja hotellides ulatuvad Pärnus suvel kosmilistesse kõrgustesse. Miks mitte ööbida kuurortlinna rannaribal, kus universumi kinoekraan eriti lai? Paneks püsti telgi või tõmbaks end magamiskotti kerra ega lahkukski kuni varajaste hommikutundideni. Küll pole avalikus linnaruumis ööbida lubatud. Või on?