Jaekaubanduse kasv on aeglustunud

Eesti jaekaubandusmaastikku on viimastel kuudel iseloomustanud suur vastuolu: kuigi elukalliduse tõus püstitab rekordeid, suureneb müük mühinal. Kui inflatsioon on viimastel kuudel küündinud 20 protsendi lähedale, siis jaemüügi käibed on kasvanud kohati enam kui 30 protsenti. Lahutades maha kaupade hinnatõusu mõju, on kasv püsihindadeski olnud pööraselt kiire: märtsis 18 ja aprillis 12 protsenti.