Toidu raviomadusi reklaamides eksitakse sageli

Enim levinud eksimused olid seotud toidule põletikuvastase, valu vaigistava või haigusi ennetava toime omistamisega. "Sellised väited ei vasta tõele ning neid on keelatud omistada toidule," märkis Salmus ja toonitas, et veebipoed ja nende keskkondadesse riputatud reklaamid peavad kinni pidama toiduteabe esitamise nõuetest. Nende peamine mõte on lihtne: ostjale ei tohi kärbseid pähe ajada.