Iseõppimise teel on õmblemishuviga tüdrukust tulnud hinnatud korsetimeister. Aastatepikkune armastus rulluisutamise vastu on kasvatanud vilumust ­niivõrd, et ta mõlgutab mõtteid hakata treeneriks. Investeerimises tunneb Toomast ennast juba nagu kala vees ja vanakooli roki armastajast on saanud elekt­roonilise muusikaga leivakõrvast teeniv DJ Tuff Lady.