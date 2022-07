FOTOD ⟩ Laura Lizette Sander naaseb Euroopa meistrivõistlustelt pronksmedaliga

“Keskendun eraldistardile ja loodan, et mul läheb seal hästi,” ütles pärnakas enne võistlust Eesti jalgratturite liidule ja lisas, et koht esikümnes pakuks heameelt. “Rada tundub selline, et positsioonis olemine sõitu nii hullult ei mõjuta. Kuna ma olen ise suhteliselt kõrgel possal, siis loodan, et tõusudel saab jõuga töö ära teha.”