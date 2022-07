Eesti sõudenelik pidi leppima B-finaali võiduga, treener raputas endale tuhka pähe

"Tundub, et ma ei tabanud peale Poznani etappi meestel hoogu maha võtta, vaid jätkasime tugevate treeningutega," tõdes peatreener Veikko Sinisalo, kelle arvates pidanuks kahe etapi vahele jäänud kuumalaines veidi kergemalt võtma. "Neljane ei sõitnud optimaalselt, nad olid lihtsalt väsinud. Luzernis oli konkurentski märksa tugevam."

Neljapaadi hooaja tähtsamad jõuproovid tulevad suve teises pooles, kui kavas on nii EM kui MM. "Oleme võistluse lõpuks heas kohas, kuigi me ei teinud oma parimat sooritust. Kokkuvõtteks võib anda hinde neli: hea tagasiside enne EMi, palju mõtteainet, mille kallal töötada," rääkis Raja ERRile. "Tööd oleme teinud õiges suunas, eriti EMi silmas pidades. Peame arvesse võtma, et ei tohi liiga vara liiga heas vormis olla."