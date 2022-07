Linnavõim soosib punn-põhja-mentaliteeti.

Aga kust tuleb selline matslus, arrogants kaasinimeste vastu? Ikka sealt, millised väärtushinnanngud meil ühiskonnas valitsevad. Kui “noor lõvi” tuleb peolt, kus muusika röögib ja tümakas käib nii kõvasti, et kahe kilomeetri raadiuses ei saa inimesed magada, jääbki mulje, et piire pole, kõik on igal pool lubatud.