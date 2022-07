ARVUSTUS ⟩ Pärnu ooperipäevad: romantilise koega särtsakas ooper, mis väärib sõitu ka Poola pealinna

Pärnu ooperipäevad on 2003. aastal alguse saanud traditsiooniga kasvatanud üles terve põlvkonna publikut. Ooperipäevadel on oma fännid ja kaasaelajad ning nad on pakkunud kvaliteetseid muusikaelamusi nii hellitatud kuulmismeelega professionaalidele kui lihtsalt muusikat armastavatele huvilistele.