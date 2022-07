Johanna Roos ⟩ Kultuur ei ole kaugeltki apoliitiline

Paneb ohkama. Esimene mõte: meil on eesti keeles need sõnad isegi keelenditesse kokku sulatatud: poliitkultuur ja kultuuripoliitika. Ja ärge saage valesti aru. Mitte et see ei oleks minu kui alles kultuuriilma varbaid kastva noore soov, et saaksin kirjutada, maalida ja teha muusikat, korraldada sündmusi nii, et see ei läbiks poliitbürokraatia hammasrattaid. Isegi vähene kogemus tunnistab: mitte miski tänapäeval ei ole enam apoliitiline. Muuhulgas kultuur. Selle eitamine on naiivsus või põikpäisus – see on koht, kus igaüks saab endale ise diagnoosi panna.