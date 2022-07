“Ligemale paarikümne aasta järel said Pärnumaa tehnikaspordi fännid Taali krossirajal taas nautida veoautode ja bagide võidukihutamist,” rääkis krossi peakorraldaja, Erki Spordi pealik Eiki Eriste, kelle sõnutsi pakuti pärnakatele võimalust eksootliste autode võistlust läbi viia lausa kaheteistkümnendal tunnil. Eriste meenutas, et sügaval nõukaajal olid veokite rallid ja krossid ülipopulaarsed. Ta ise on osalenud võistlusel, kus sajast soovijast pääses kvalifikatsiooni järel põhisõidule 50 autot, mis startisid rajale kahes laines.