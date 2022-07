Siiri Erala ⟩ Miks leppida vähemaga?

Rohkem kui 50 000 eurooplase küsitlemisel saadud andmed mõjuvad kummastavalt. Ühelt poolt on mul hea meel, et väga paljude jaoks on trükiajakirjandus kõige usaldusväärsem uudisteallikas. Kuidas aga võtta selles kontekstis vastu fakt, et paberile trükitut loeb vähemus? Sotsiaalmeediat, mille usaldusväärsus on ajalehtedest kordades madalam, tarbitakse aga tublisti rohkem.