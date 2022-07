Loodusvaatlus ⟩ Mustikad vajavad veel aega, kukeseeni leidub hulgi

Mustikalehed on minetanud helerohelise ja lopsaka ilme. Mõned lehed on juba pruunikakski tõmbunud. Nende varjust paistavad üha enam mustikad, mis pole veel päris küpsed ning suurustki pole neil tänavu just ülemäära palju, kuigi suud ja näppe värvivad nad edukalt. Sellegipoolest on metsaalust ja kände vaadates selge, et paljud sulelised ja karvalised on need poolküpsed marjad enda menüüsse lisanud. Lillaka varjundi olid saanud nii rästalärakad kui rebase väljaheited.