Kuldsest vannist ja vabaduse hinnast

Kas see ka õnnestus, selgub Kihnu muuseumi seinal ja sadama-saarekeskuse vahelise magistraali kalametsas naivistiks püüdlejate ponnistusi piieldes, kus näitus jääb üles suve lõpuni.

Kõnekas on fakt, et 40 naivistiks tahtja sekka olid end seekord poetanud professor, pedagoog, koolidirektor, näitleja, ititegelane, andmebaaside administraator, konservaator ja politoloog. Tegelikult ei eeldanud selles laagris osalemine üldse maalimisoskust, sellegipoolest kiitis Kihnu Püha Nikolai kiriku praost ülempreester Viktor Ivask, et tema polevat nii heatasemelist näitust enne muuseumis näinudki.