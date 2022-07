Sibyl Vane üllitas naiste tugikeskuse toetuseks vinüüli

Sametrohelisi vinüüle müüakse kokku 150, kaubandusvõrku need ei jõua. Eksklusiivne album on käsitsi nummerdatud ja seda saab osta plaadiesitluselt ja järgnevatelt kontsertidelt, kuni plaate jätkub. Juurde neid ei toodeta.

Randlahe hinnangul on keskuse juht Margo Orupõld ja tema kunstnikust tütar Flo teinud palju, et koduvägivalla ohvrite teema oleks Eesti ühiskonnas pildil ja inimeste teadlikkus selles suhtes tõuseks. Nii toetab plaadimüükki tema ütlust mööda neid inimesi, kes ainult ei räägi probleemist, vaid teevad lähisuhtevägivalla eesliinil iga päev tööd, et maailm muutuks paremaks paigaks.