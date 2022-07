Pärnu jõgi ei ole küll Amazonas, aga merehundijutte annab rääkida ikka

Täna va’ Teatri tandem Lauri-Kare Laos ja Meelis Sarv võtsid “Merehundijutud” ette just selle mõttega, et inimesed avastaksid veel rohkem Pärnu südalinnas elule tärkavat jõeäärt.

Tuul õõtsutab just nõnda vägevalt Kastruli kõrval kasvava pussaka jalaka lehti ja puistab hõreda rabinaga restoraniterrassi läbipaistvale katusele vihmapiisku, et kaugusest jõeäärse paju oksade alt triibulise särgi ja õngega kalameest raske sammuga tulemas nähes tekib tõesti silme ette kujutlus, kuidas ta kollaste jõekuppude ja kõrkjate vahelt, ämber siplevate kaladega näpu otsas, just madalast kaldaveest välja kahlas.