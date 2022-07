Pärnu Sadama snaiper kolib Kalev/Cramosse

Pärnust pärit Konontšuk esindas kodulinna meeskonda 2017. aastal, pärast mida liitus Tšehhi Get Better Academy korvpalliakadeemiaga. 2019. aastast mängis ta kaks hooaega USAs NCAA ülikooliliigas Southern Mississippi Golden Eaglesi meeskonnas, kust pärast põlvevigastust naasis möödunud hooajal Pärnu Sadamasse.

Konontšuk ootab oma sõnade järgi väga meeskonnaga treenimist ja eri sarjades mängimist. Kuigi pakkumisi oli mitu, siis Kalev/Cramo kasuks otsustamist põhjendas noor ääremängija, et talle tähendab see järgmist taset.

“Tunnen, et sellises professionaalses keskkonnas ja organisatsioonis arenen märgatavalt ning see on hetkel minu jaoks kõige olulisem,” ütles Konontšuk.