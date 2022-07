Video ja galerii ⟩ Järvide perele kingiti festivali alustuseks uhked kuldmündid

Nagu ikka viskas Neeme Järvi kohale tulnud külalisi ja ajakirjanikke silmates talle muhedal moel nalja, andis oma nokkmütsi naise kätte ja ütles kõigile enda ümber istujatele või seisjatele: "Teate, täna algab Pärnu muusikafestival. Ja need on siin minu pojad: Paavo ja Kristjan." Nemadki olid ülevalt saalidest kohale jõudnud.

Esitluse korraldaja Eero Raun oli lasknud lauad ehtida kaunite lillede ja pokaalidega, sest fuajeesse koguneti selleks, et maestro Neeme Järvile pühendatud äsja välja antud kuldmünti esitleda. Sealjuures andis uhke lillekimbu üle ja esines sõnavõtuga Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuski, kelle kohta Neeme Järvi kohe märkis, et see on tema sugulane. Kosenkranius kinnitas hiljem, et on tõesti.