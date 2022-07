Mida alanud muusikafestivalilt oodata, kuhu minna?

Noored dirigendid näitavad õpitut publiku ees 20. juuli kontserdil, kus ühtlasi kõlab Pärnu muusikafestivali tellimusel valminud Mari Vihmandi uudisteose – kolmikkontsert kahele flöödile ja fagotile – esiettekanne. Solistidena astuvad üles Maarika Järvi ja Monika Mattiesen flöötidel, Martin Kuuskmann fagotil, nendega koos on laval Järvi akadeemia noorte sümfooniaorkester. Peale selle on kontserdikavas Haydni sümfoonia nr 95, Tubina “Pidulik prelüüd” ja Schumanni sümfoonia nr 4.

“Eesti noorte muusikute hiljutised konkursivõidud on olnud festivali eel rõõmustavaks sündmuseks, seda enam, et nüüd on meil nende musitseerimist võimalik jälgida Pärnusse saabuvate välismaiste tippmuusikute kõrval. Järgmised kaks nädalat saavad olema töised, sest lisaks tihedale kontserdiprogrammile oleme paljud tipud kaasanud noorte meistrikursuste läbiviimisse,” tegi eesootavasse sissejuhatuse Pärnu muusikafestivali tegevjuht Kristjan Hallik.

Pärnu muusikafestivali kümnepäevases programmis toimub kontserte iga päev. Põnev õhtu on ees ootamas ka Sander Möldri ja Estonian Voicese eksklusiivse Dubai EXPO jaoks koostatud kavaga. Samuti on festivali juurde alati käinud lastekontsert Ammende villas 17. juulil. Teist aastat on toimumas pillifondi kontsert, kus kuus noort, aga juba kaugele jõudnud eesti muusikut demonstreerivad ajalooliste, neile kasutamiseks antud hindamatute pillide kõla. Kõige vanem pill on valmistatud 1610. aastal.