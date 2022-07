Toomas Voll: Persooni lahtimuukimine on peen, aga hästi põnev töö

“Parim tänu ja tagasiside mulle on see, et mu õpilastest nii paljud on jätkanud muusikaõpinguid, et nad ongi läinud laulmist või laulmisega seotud erialasid edasi õppima ja on tegevad meie muusikamaastikul. Väga paljud laulavad edasi koorides,” lausub Toomas Voll, kes omanimelise laulustuudio 25+1 tegutsemisaasta tähistamiseks valiku vilistlasi kodulinna lavale taas esinema kutsus.