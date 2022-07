Vastukaja ⟩ Tore oli Noorte väljakul istuda

Elan sealsamas läheduses. Varem ikka käisin seal. See on hea koht, kus vanem inimene saab rohelise koha peal istuda.

Kui ma sattusin sinna hiljem ja nad olid seal juba ees, olid nad seal vaikselt ja viisakalt. Kui kellelgi pole eeldusi ega võimeid rohkemaks kui selle pudeli juurde jõuda ja see ongi tema elu rõõm, siis see on isegi õnnetu juhtum, ja kui ta nüüd seal pingiotsa peal istub, siis ta võiks seda ju ometi teha, kui ta on seal täiesti vaikselt oma pudeliga.