Kerese mälestusfestival toob tipud suvepealinna

Turniiridel osalevad lisaks Eesti maletajatele mängijad Lätist, Leedust, Hispaaniast, Rootsist, Ungarist ning mõned tiitlitega mängijad, kes võistlevad FIDE (rahvusvaheline maleföderatsioon) lipu all. Kõige kaugem osaleja on Filipiinidelt.

“Südasuvine malefestival Pärnus on traditsioon, mis köidab mängijaid nii Eestist kui ka kaugemalt, kes saavad eri võistlustel end proovile panna. Kõrge sportliku taseme toovad kaasa tippmängijad, aga samavõrd tähtis on töö järelkasvuga, mis on omane Paul Kerese mälestusfestivalile,” jutustas festivali peakorraldaja Hendrik Olde, kes tõmbas ajaloolise paralleeli. “75 aastat tagasi toimus Pärnus esimene väga tugev maleturniir, mille võitiski Paul Keres. Kuigi aeg ja riik olid teised, oli kohaliku suurmeistri edu kohalikule publikule väga suur asi ja võit asetus Kerese tähtsamate saavutuste ritta.”