Sirje Niitra ⟩ Kas hakkame joodikutele puhkealasid rajama?

Ei uskunud oma silmi, kui lugesin kohalikust lehest hiljuti lugu, kuidas joodikutele kaasa tunti selle pärast, et Ülejõelt Noorte väljakult pingid ära viidi. Ühtlasi lohutati, et need tehakse varsti pärast hooldusremonti hoopis paremaks ja tuuakse neile tagasi. Seniks tuleb ainult väheke aega kusagil põõsas põõnutada. Ehk tulevikus tehakse sellistele pinkidel katuski peale, et neid saaks iga ilmaga kasutada?