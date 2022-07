Lugeja kiri ⟩ Tümm-tümm-tümm! Jumalaga, Pärnu suvi!

Liiga vali tümps on linnaelanikele suviseks tüütuseks olnud Weekend festivali toimumisest saati.

Sa ahmid kopsudesse kopitanud õhku, kui kell saab üks öösel. Sa loodad, et nüüd see kõik lõpeb ja saad lõpuks akna avada. Aga ei. Ei lõpe ta midagi. Tümak tambib raevukalt edasi. Tümm-tümm-tümm-tümm- tümm-tümm-tümm-tümm … nii nagu ta juba tunde on tampinud. Sa oled küll plahvatuse epitsentrist kilomeetrijagu eemal, aga uinuda ikkagi ei saa. Haamer kopsib kolbale.