Galerii ⟩ 100aastane Henno Sepp keerutas oma pingi avamisel jalga

Pingi kinkisid tänavu 100aastaseks saanud Sepale sugulased sünnipäevaks. Just Sepa abiga on Pärnusse istutatud puid ja süstitud inimestesse huvi alustada margi- ja postkaartide kogumisega. Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuski sai mainitud hobi pisiku just Sepalt. Vanusest hoolimata on Sepp erakordselt tegus, hea mäluga ning käib siiamaani esmaspäeviti bridži mängimas, vahel keerutab tantsu ja mängib pilligi.