Loodusvaatlus ⟩ Murakalkäik andis saagiks tooremapoolseid marju

Ise ma muidugi küpsete, kleepuva mahlaga viljade noppimisest vaimustuses pole, eriti kui ilm on kuum ning ümberringi tiirleb sadu vereimejaid. Sestap pole mul miskit pooltooreste rabamurakate vastu, millel saab lasta järelvalmida või nad kohe moosiks vorpida. Pooltooreist murakatest moos istub mulle isegi enam, sest on vähem lääge ja moosil on veidi enam tekstuuri.

See oli tosina aasta jooksul esimene kord, kui murakalkäiku tuli pidevalt edasi lükata. Kui korraks tundus, et sadu on mõneks ajaks läbi, ilmus silmapiirile järgmine sünkjas pilv. Lõpuks, vaatamata äikesele ja pidevale hallile kardinale, said rabamurakad üle vaadatud. Teel murakate juurde hakkas silma, et metsad on juuli keskpaigale omaselt täis noorlinde, kellest enim annavad tooni rästad. Õigemini on mustikaid ja kõike muud söödavat noppivad rästad ühed häälekamad, kes mustikapuhmaste keskelt aina lendu tõusevad.