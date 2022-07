Johanna Roos ⟩ Energiatootja vikerkestal vilguvad vaid rahaühikud

Võtan lihtsustatult kokku eile Postimehe veebis ilmunud artikli "Uus valitsus otsib süüdlast valest kohast. Küttepuidu ligi kolmekordse hinna taga pole Eesti Energia": Eesti energiatootjad tahavad minna tagasi põlevkivikütuse kasutamisele, sest puit on läinud liiga kalliks. Eesti Energia on sel aastal võtnud Ida-Virumaal tööle juba üle 300 inimese ja soovib kaevandada tänavu kuue miljoni asemel kümme miljonit tonni põlevkivi. Mõni lõik edasi ilutseb hakkepuidu mittekasutamise üks põhjus: kogus sõltub ilmast. Mida käredam talv, seda rohkem puitu läheb, seda kallim on.