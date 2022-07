Pärnu poiss purjetab MMil kullakursil

Õrnema soo võistlust juhib Taani piiga Madita Grigat, kellel hingavad kuklasse kalevlanna Britta Maipuu ja liidri kaasmaalane Maja Bronlund Olesen. Pärnu purjetajad Laura Marii Taggu ja Dagne Aasmaa on kolme sõidu järel vastavalt 13. ja 26. kohal.

“Kuigi Martin purjetab Zoomil alles teist võistlust, pole tema edu suur üllatus,” kommenteeris Rahneli sõite MM-regatil suvepealinna sportlasi juhendav Imre Taveter, lisades, et tugevad Optimistil purjetavad noored on varemgi väga kiiresti kohanenud suurema paadiga.