ARVUSTUS ⟩ Viiuldajate invasioon. Südamed on vallutatud

Bell tõestas end taas suurepärase romantiliste kontsertide interpreteerijana. Tema tooni nüansirikkus ja teose iga noodi väärtustamine, milleks tal alati on aega hoolimata tempost, paneb vaimustuma ja kaasa elama. Terviku loomise õnnestumiseks oli fenomenaalne ka Paavo Järvi ja festivaliorkestri oskus solisti saata ilma pisimagi ajalise või mõttelise nihketa. Viiuldajatest kuulajate kommentaaridest oli kuulda, et raske on üldse ette kujutada paremat esitust Bruchi kontserdist.