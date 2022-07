Pootsi-Kõpu kirikus mängib Soome tšellokunsti grand old man

Musica Hymnise kunstilise juhi Allar Kaasiku sõnutsi võib tänavust peaesinejat, Sibeliuse akadeemia omaaegset rektorit Erkki Ilmari Rautiot nimetada tšellokunsti grand old man’iks, kuna tema juures on õppinud kõik tänapäeva väljapaistvad Soome tšellistid ning ta on oma õppejõudude, meie aja suurte tšellistide-pedagoogide Yrjö Selini, Enrico Mainardi ja Pierre Fournier traditsioone jätkanud nii interpreedina kui meistrikursustel.