Politsei tõi metsast välja esimesed eksinud korilased

Seepärast on oluline, et ühes seenekorviga haarataks kindlasti kaasa ka laetud akuga mobiiltelefon. See võib päästa teie elu.

Viimastel aastatel on otsinguid lihtsustanud see, et inimeste teadlikkus on kasvanud. Enamikul abivajajatest on kaasas laetud akuga mobiiltelefonid ja eksimise korral ei jäeta abi kutsumist viimasele hetkele, mil telefoniaku on juba tühi ja öö käes.