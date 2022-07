Pärnu muusikafestivalist suur osa jääb kontserdipubliku silma eest varju. Festivali kulissidetagune sisu on noorte muusikute koolitamine. Järvi akadeemia dirigeerimiskursusel juba kolmandat korda osalenud Nele Erastus pajatas, kuidas on kuulsate Järvide käe all õppida ja milline on lavatagune festivalimelu. Küsis Siiri Erala.