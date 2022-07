Galerii ⟩ Raju taideetendus võõrustas loovlinnakus nii kohalikke kui väljamaalasi

Järgmise laupäevani vältava festivali peateema on “Hing või hingetus” ning pakub kuraatori, Norra päritolu kunstniku, muusiku ja loitsija Marita Isobel Solbergi (MaRa) silmade läbi vaadet meie olemusse – millised me tegelikult oleme ja milline on aeg, milles me elame.