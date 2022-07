Galerii ⟩ Avatud talude päeva võõrustaja: üksnes lambapidamisega ära ei ela, nad on maastiku kaunistuseks

“Lambad on meil rohkem maastiku kaunistuseks,” lõõpis vanaperemees Valdi eemal silkavate loomade poole viibates. “Meil on 60 lammast. Nii väikest karja pidades ainuüksi lambapidamisest ära ei elaks. Ilma masinate ja väikese puiduveskita hakkama ei saaks.”

Voonakeste pidamine toob siiski pere lauale liha, mida avatud talude päeva puhul külalistelegi soovi korral ette antakse. “Söök on meil kõik enda talust,” teatas Valdi.

Häda on ainult villaga, sest nõudlust selle järele ei olevat. “Kokku seda keegi osta. Olen seda äragi põletanud,” rääkis Valdi lambapidamisega seotud muredest.

Seda juttu juhuslikult pealt kuulnud külaline soovitab lambavilla maa sisse kaevata. “See annab mulda fosforit,” teab mööduja. Valdi tunnistas, et see on huvitav mõte.