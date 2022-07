VIDEO ⟩ Pärnu metal-ansambel Raev üllitas agressiivse debüütalbumi

Muusikaliselt on Raevu looming kiire ja agressiivne, kombineerides samaaegselt intensiivseid instrumentaalkäike kaasahaaravate meloodiatega, et luua huvitavat ja omanäolist metal-muusikat. Šorini sõnutsi on bändi lüürika eluline ja inspireeritud mõtetest-ideedest, millega saab iga kuulaja samastuda, ent mis on samas igaühele vabalt tõlgendatavad.