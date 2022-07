Hetk enne Audi tuppa põrutamist mängis akna all mudilane

Perekond Mannamäe oli majas üürnik. Augustis oleks neil seal elamisest täitunud kuus aastat. Peres on kolm last: kahe-, nelja- ja seitsmeaastane. Õnnetuse ajal olid kodus nii lapsed, Jonne kui tema ämm, kes istus õnnetuse hetkel diivanil.

Seda, mis tema ja ämmaga täpselt õnnetuse ajal juhtus, Jonne õieti ei mäletagi. “Tean, et üks lastest oli vahetult auto kõrval. Hiljem selgus, et see oli keskmine laps. Teisi lapsi kuulsin koridoris karjumas ja läksin neile järele,” meenutas naine.

Õue tormates ei tundnud Jonne valu, kuid ta nägi, et nii ta ise kui ämm on saanud tõsisemalt viga. Õnnetuse tagajärjel on Jonnel jalaluumurd ning tema jalg on kipsis, ämm sai niisamuti ühe sügavama haava, mida tuli õmmelda.