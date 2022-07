Galerii ⟩ Pärnu muusikafestivalil käis ligemale 10 000 inimest

Kaheteistkümnendat korda toimunud Pärnu muusikafestival on kasvanud üheks tuntumaks rahvusvaheliseks klassikalise muusika festivaliks Eestis. See ühendab Järvi akadeemia ehk õpitoad noortele muusikutele, kõrgetasemelise kontsertprogrammi ja Paavo Järvi juhtimisel ja juhatamisel tegutseva Eesti Festivaliorkestri, mis kord aastas esineb alati kodupubliku ees Pärnus.

"Mõnikord on just mängu kvaliteet see, mis algusest peale kõnetab. Üle maailma on muidugi kõrgetasemelisi orkestreid, kuid Eesti Festivaliorkestrit esimest korda Pärnu festivalil kuulda oli nagu sädeleva ehte leidmine kõige ootamatumast kohast. Euroopa mängijate koorekihist pärit Paavo Järvi on loonud EFOs koosluse, mis ei ole mitte ainult hämmastavalt paindlik, vaid millel on ka tonaalsete ressursside sügavus, mida mujal sageli ei kohta," kirjutab Bachtracki arvustaja Alexander Hall.