VIDEO ⟩ Turniiri parimaks valitud Kais keskenduks vaid rannavollele

"Finaali võti oli kindlasti oma serv ja rünnak. Me ei andnud neile vastuvõttu kätte ja suutsime lahendused väljakul hoida – sealt see võit tuli," rääkis turniiri parimaks mängijaks valitud Kais alaliidu vahendusel.

Noored tunnistasid, et neid rahuldab turniiril vaid esikoht. "Teeme asja tõsiselt ega tule kunagi turniirile nii, et tahaks teist või kolmandat kohta – eesmärk on alati võit!" lisas Meius.

Duo ei keskendu vaid rannavollele, vaid sügisest jätkatakse ka saalivõrkpallis – Kaisi näeb Pärnu ja Meiust Võru meistriliiga satsis. "Rannavõrkpallis on päris keeruline toetust leida – et seda teha hästi, on vaja väga palju raha. Äkki tulevikus saame aasta ringi rannavõrkpalli mängida, praegu pole see veel võimalik," arutles Meius.